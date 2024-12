Soča sama na vrhu lestvice

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Fiume Veneto 3:0 (25:13, 25:22, 26:24)

Soča ZKB Lokanda Devetak: I. Devetak 9, Miklus 8, T. Cotič 16, Vižintin 15, N. Černic (L) Princi 4, Antoni 1, A. Cotič 9; n.v.: Makuc (L), S. Cotič, Boškin, G. Černic. Trener: Lucio Battisti.

Soča je sinoči s 3:0 »poplavila« Fiume Veneto in si tako pred nabito polno občinsko telovadnico v Sovodnjah zagotovila prvo mesto na lestvici deželne C-lige.

»Tekma je bila z izjemo prvega seta, v katerem smo popolnoma nadigrali nasprotnike, zelo napeta. Obe ekipi sta se pred številno zvesto modro-rumeno publiko borili za vsako žogo. Naš napad in servis pa sta bila vsekakor med celotno tekmo zelo prodorna, kar je bil ključ za zmago,« je po tekmi povedal trener Soče Luciano Battisti. »Pred samim začetkom tekme nam je zmanjkal standardni libero Andrej Čavdek, ki ga odlično zamenjal Nikolaj Černic. Slednji je bil sinoči tudi najboljši igralec na igrišču,« je še dodal Battisti.

Černic, ki zaradi raznih poškodb v letošnji sezoni ne igra več podajalca, je svojo vrnitev na igrišče ocenil tako. »Zelo sem vesel iz dveh razlogov: da sem se zopet vrnil na igrišče kot standardni igralec, čeprav ne v moji navadni vlogi, in da smo danes osvojili tri pomembne točke. Sinoči smo bili boljši od nasprotnikov v vseh elementih igre, z izjemo tretjega seta, v katerem smo opravili nekaj več napak na servisu. Danes smo dokazali, da sodimo lahko na sam vrh lestvice,« je ocenil Černic.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – PAV Natisonia Estvolley 3:0 (25:13, 25:17, 25:9)

Zalet ZKB: Giurda 1, F. Misciali 20, Surian 5, Stergonšek 4, Vattovaz 1, Winkler 7, I. Misciali (L1), Movio (L2), Furlan 7, Gabriele, Lakovic 2, Luxa 0. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB je v domači telovadnici povsem zasluženo prišel do svoje sedme prvenstvene zmage, z njo pa tudi do potrditve tretjega mesta. Tak razplet je bil seveda pričakovan, saj zaseda Estvolley mesto prav na repu lestvice, vendar velikokrat prav take tekme skrivajo v sebi past, saj je težko igrati proti »prelahkemu« nasprotniku, zato marsikdaj pride do podcenjevanja. Na tej tekmi se to ni zgodilo, zaletovke so bile zbrane od začetka do konca in so stalno narekovale svoj tempo igre. Trener Nicholas Privileggi je dal možnost vsem svojim igralkam, da so se izkazale, ne da bi s pri tem trend tekme kakorkoli spremenil. O tekme dovolj zgovorno pričajo izidi v posameznih setih, iz katerih je jasno razvidno, kdo je gospodaril na igrišču.

Nicholas Privileggi: »Zelo sem zadovoljen z nastopom vseh, posebno tistih, ki običajno manj igrajo. Pred tekmo sem si želel, da bi ostale igralke zbrane, saj smo vedeli, da nam nasprotnik ni dorasel. Ta želja se mi je izpolnila, še posebno sem zadovoljen, da so dekleta dokazala, da avtonomno mislijo: nisem jim dajal nobenih navodil, tako da so same organizirale igro po svoji uvidevnosti, kar so tudi nadvse učinkovito opravile.«

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Cervignano 0:3 (15:25, 18:25, 17:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Golob 5, Kralj 9, Mavrič Žikić 8, Mesar 3, Segre 13, Vremec 3, Vattovaz (L1), Petric (L2), Mattana, Opačič. Trener: Manià.

ŽENSKA D-LIGA

Zalet Kontovel Bar Tabor – Mossa 3:2 (25:18, 19:25, 25:27, 25:22, 15:11)

Zalet Kontovel Bar Tabor: Grilanc 5, Kovačič 11, Ciuch 26, Gruden 4, Kalin 12, Skerk 1, Trevisan 1, Pertot 7, Fabris nv, Kneipp 6, Rapotec mb, Bezin (L). Trener: Berlot.