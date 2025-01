Sodelovanje in širitev na Balkan

Na mednarodnem srečanju med predstavniki Združenja učiteljev smučanja iz FJK, ZUTS Slovenije ter Osnovne organizacije zamejskih učiteljev smučanja, ki je obeležilo desetletnico podpisa pomembnega protokola, so se zbrali predstavniki omenjenih zvez in organizacij, ki podpirajo obojestranske odnose v športu, v gospodarstvu in v turizmu. Prisotni so bili predsednik Collegia FVG Marco Del Zotto ter drugi člani izvršnega odbora, bivši predsednik Mario Fabretto, za ZUTS Slovenije predsednik Blaž Lešnik, Ivan Gruden ter Matija Stegnar, za ZRSS Koper Rado Pišot, za Amsi FJK predsednik Alessandro Pandolfo, za Oozus Livio Rožič, za deželo FJK Luka Vuga ter za PromoturismoFVG operativni direktor in vodja gorskega središča Forni di Sopra Francesco Pacilè. Srečanje je potekalo v znamenju ponovne potrditve dogovora in njegove ključne vloge pri krepitvi regionalnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo.

Protokol je zdaj prepoznan kot temelj za nadaljnje širjenje sodelovanja med državami, predvsem za balkanske države, kjer se pričakuje, da bo služil za vključevanje novih držav v sistem nadzorovanega in urejenega sistema učenja smučanja na deželnem ozemlju FJK ter kot vzor sodelovanja za druge italijanske dežele ali celo druge evropske države.

OOZUS povezovalni člen

Ena od ključnih točk srečanja je bila tudi odločitev, da bo Oozus postal stična točka med Zvezo smučarskih učiteljev FJK ter ZUTS-om. Zavezali so se, da bo Oozus sprejemal in preverjal vse obvezno posredovane dokumente, ki so naslovljeni na Collegio FVG tako iz Slovenije kot iz zamejstva, s čimer se bo olajšal pretok informacij in poenostavil administrativni postopek. Ta korak bo okrepil komunikacijo in sodelovanje, predvsem v kontekstu spoštovanja med državami ter mednarodnih pravil kot tudi osebnih odnosov med organizacijami in uporabniki zimskih športov.

V okviru srečanja so predstavili tudi nove projekte. Med njimi izstopata projekt Alpe Adria, ki si prizadeva za večjo povezanost alpskih držav v smislu turizma, športa in okoljevarstva, ter Spe Balkan Ski, katerega cilj je spodbujanje znanosti, prakse in izobraževanja v zimskih športih v mednarodnem prostoru, zlasti na področju smučarskih destinacij.