»Šokirala me je Spallettijeva izjava ...«

Športni novinar Arden Stancich je eden izmed zgodovinskih glasov italijanskih programov TV Koper Capodistria. Pripadnik italijanske manjšine, ki stanuje pri Bertokih, si je tekmo med Italijo in Hrvaško ogledal doma skupaj z ženo. »Žal mi je za Hrvaško, a dobro smo vedeli, da ena izmed dveh reprezentanc bo težko napredovala v osmino finala, saj je bila v skupini tudi močnejša Španija. Sicer Italija bi se lahko v drugi del uvrstila tudi s tremi točkami, a v tem primeru ne bi v osmini finala srečala Švice, temveč Portugalsko ali Nemčijo,« je namignil Stancich.

Igra Italije bržkone te ni navdušila ...

Sploh ne. In šokiral me je italijanski selektor Luciano Spalletti, ki je po tekmi izjavil, da so »azzurri« zasluženo izenačili. Sinoči (v ponedeljek zvečer op. av.) sem se spraševal, ali jaz ne razumem nič o nogometu, ali pa se on laže. Hrvati so si zaslužili zmago in Luka Modrić, ki je zadel gol (in zgrešil enajstmetrovko), je bil med najboljšimi na igrišču. Modrićev zadetek je rekorden, saj je Luka najstarejši nogometaš, ki je zadel v zgodovini evropskih prvenstev (38 let in 289 dni). Za Hrvaško je zaključek nekega ciklusa, saj bo v prihodnje prišlo do generacijske zamenjave. Hrvaški poraz pa daje več možnosti Sloveniji, da se uvrsti v osmino finala kot ena izmed najboljših tretjeuvrščenih.

Celoten intervju si lahko preberete v današnji izdaji Primorskega dnevnika.