Športel o nogometaših Krasa Repen

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika NK Kras Repen Gorana Kocmana, trenerja Radenka Kneževiča in napadalca Etiena Velikonjo. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med tržiškim UFM in štandreško Juventino, predstavitev sezone nabrežinske alpske smučarke Caterine Sinigoi ter derbi košarkarske deželne divizije 2 med Sokolom Franco in Bregom SV Impianti, kamere deželnega sedeža Rai pa predstavitev knjige ob 100-letnici AŠD Zarja. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala nekdanja nogometašica Ksenija Štekar.

