Športel o SloVolleyju

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil trenerja SloVolleyja ZKB Ambroža Peterlina ter odbojkarja združene ekipe, ki nastopa v B-ligi, Simona Komjanca in Petra Jeriča. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo košarkarske meddeželne B-lige med Jadranom in Oderzom iter tekmo nogometne promocijske lige med Sistiano Sesljanom in ekipo Lavarian Mortean, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne elitne lige med Krasom Repen in Muggio 1967 ter tekmo košarkarske C-lige med Kontovelom in Cordenonsu. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval nogometaš Sistiane Sesljana Stefano Simeoni.

