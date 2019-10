Športel o športni prilogi Primorskega dnevnika

Gostje voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel so bili novinarja športne redakcije Veronika Sossa in Jan Grgič ter odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi nogometne promocijske lige med Sistiano Sesljanom in repenskim Krasom ter 51. Barcolano, vključno s pogovoroma z zmagovalcem Gašperjem Vinčecem in slovenskim kolesarskim asom Primožem Rogličem, ki je bil častni gost jadrnice Way of life. Sodelavec Cristian Visintin se je pogovoril z urednikom spletne strani slosport.org Brankom Lakovičem, ki se je na koncu predstavil še v rubriki v 60-ih sekundah.

