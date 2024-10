Športel o združevanju

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednico AŠZ Jadran Almo Žnidarčič, predsednika AŠD Sokol Pavla Vidonija za projekt Zalet in Andreja Vogrica za projekt SloVolley. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele »neobičajni« derbi nogometne 3. amaterske lige med ekipama Pro-Secco Primorje in Primorje 1924, kamere deželnega sedeža Rai pa letošnjo izvedbo Barcolane in tekmo ženske odbojkarske C-lige med Zaletom ZKB in tržaško ekipo Eurovolleyschool. Sodelavka Neža Zobec je obiskala obetavno goriško kotalkarico Majo Corsi. V rubriki Športna anekdotica Majin oče Marko Corsi.

