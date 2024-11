Športel s pomožnimi trenerji

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil Jadranovega pomožnega trenerja Roka Heiligstein, Andreja Pertota (Zalet, odbojka) in Francesca Perica (Konotovel, košarka). Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med Juventino in Pro Fagagno ter tekmo moške odbojkarske B-lige med SloVolleyjem ZKB in Ferraro, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo košarkarske deželne divizije 1 med Servolano in Borom Radenska ter tekmo ženske odbojkarske C-lige med Zaletom ZKB in ekipo Rizzi Volley. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval odbojkar SloVolleyja Bernard Terpin.

Klikni in oglej si oddajo