Športel z bratoma Terpin

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil brata Jerneja in Bernarda Terpina. Prvi igra s Prato v italijanski A2-ligi, drugi pa je član SloVolleyja v B-ligaški konkurenci. Po video povezavi se je v oddajo vključil operativni tajnik ZSŠDI Evgen Ban, ki je spregovoril o letošnjem podeljevanju nagrade naš športnik, ki bo v četrtek v Boljuncu. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmago Jadranovih košarkarjev nad Jesolom v meddeželni B-ligi, božično revijo kotalkarske sekcije AŠD Polet in božično akademijo Borovih ritmičark, kamere deželnega sedeža Rai pa slovenski derbi nogometne 2. amaterske lige med Zarjo in Vesno. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala Borova ritmičarka Marta Beltrame.

Klikni in oglej si oddajo