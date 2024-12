Športel z Jadranovimi košarkarji

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil Jadranove košarkarje Boruta Bana, Carla De Petrisa in Matijo Baticha, ki so spregovorili o težavah v letošnji sezoni. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmago Krasa Repen v nogometni elitni ligi in poraz Jadrana v košarkarski meddeželni B-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago Zaleta ZKB v ženski odbojkarski C-ligi in ustanovitev Zamejske športne koordinacije (ZAŠKO). V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Jadranov košarkar Lucas Jakin.

