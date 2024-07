Športniki, ki zastopajo 100 milijonov beguncev

Iman Mahdavi se je moral pri 25 letih iz Irana umakniti, ker ga je zaradi političnih prepričanj preganjal teokratski režim. Rokoborec je zatočišče našel v Italiji, državi, ki mu je priznala mednarodno zaščito. Z njim bo iz Italije v Pariz odpotoval tudi njegov rojak, taekwondist Hadi Tiranvalipour. Športnika, sta nasploh prva begunca, prebivalca Italije, ki se bosta olimpijskih iger udeležila v vrstah olimpijske ekipe beguncev.

V Splošni deklaraciji človekovih pravic je zapisano, da ima vsak človek neodtujljivo pravico, da v drugih državah poišče in uživa pribežališče pred preganjanjem. Na deklaracijo se sklicuje tudi Ženevska konvencija, ki so jo Združeni narodi sprejeli leta 1954. Štiri leta pred tem je za nudenje podpore beguncem po drugi svetovni vojni nastal tudi Visoki komisariat za begunce UNHCR. Konvencija je bila sprva omejena le na Evropo, kjer je po vojni mrgolelo beguncev. Leta 1967 sta ZN in UNHCR sprejela še t.i. Protokol, ki je beguncem zagotovil pravice ne glede na njihovo poreklo in kraj, iz katerega so bežali. Konvencija ščiti vsako osebo, ki je preganjana zaradi rasne pripadnosti, religije, narodnosti, članstva v določeni družbeni skupini ali političnega prepričanja. Med drugim prepoveduje preganjanje osebe, ki je na ozemlje države vstopila na neregularen način, in prepoveduje izgon begunca v državo, iz katere je zbežal. Hkrati pa beguncem priznava pravico do izobraževanja, državam pa nalaga dolžnost integracije begunca v družbo. Realna slika je žal drugačna, saj smo vsakodnevno priča ilegalnim vračanjem beguncev v in nasilju nad njimi. Begunci so na olimpijskih igrah prvič nastopili leta 2016 v Riu. Nastanek njihove ekipe je botroval želji UNHCR-ja, da bi prek športa opozoril na svetovno begunsko krizo.

Danes olimpijsko begunsko ekipo sestavlja 37 športnikov, ki bodo tekmovali v dvanajstih disciplinah. Ekipo vodi afganistanska kolesarka Masomah Ali Zada, ki je v vrstah ekipe nastopila na OI v Tokiu. Rojena v državi, kjer so pravice žensk teptane na dnevnem redu, bo v Parizu skupaj z ostalimi člani ekipe zastopala 100 milijonov ljudi po vsem svetu, ki so se bili zaradi preganjanja prisiljeni umakniti od doma.