»Start Toura v Italiji? Katastrofa«

Po nedeljski etapi dirke po Franciji so bili vsi avtobusi ekip parkirani v Ulici Indipendenza, v središču mesta v Bologni. Navijači so se navalili do njih, ker so si hoteli od blizu ogledati svoje idole. Slovenski navijač je bil pred avtobusom ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe vidno zadovoljen:«Videl sem Rogliča, sedaj gremo še do Pogačarja.« Pred avtobusom ekipe Bahrain Victorious pa ni bilo posebne gneče. Na vhodnih vratih je stal Gorazd Štangelj, eden izmed direktorjev ekipe. Njegov obraz ni bil najbolj vesel, a vseeno je rade volje odgovoril na nekatera vprašanja.

Kakšen je obračun vaše ekipe po teh dveh dneh dirke po Franciji?

Bila sta naporna dneva, nismo pretirano veseli, a iztaknili smo to, kar smo načrtovali. Naša glavna aduta Pello Bilbao in Santiago Buitrago sta tam, kjer smo si želeli.

Že danes (v nedeljo, op. a.) sta stopila v ospredje Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard. Ali bo njun dvoboj trajal do konca Toura?

Dokler ne bo eden od dveh popustil, ju bomo vedno videli skupaj. Sicer pa, glede kako je danes Vingegaard z lahkoto odgovoril na Pogačarjev napad, ostajajo veliki dvomi o njegovih poškodbah po padcu v Baskiji. Ne bi rad, da so bile to lažne novice.

Katere cilje pa si je za letošnji Tour postavil vaš kolesar Matej Mohorič?

V teh dveh etapah je dobro opravil svojo nalogo in pomagal ekipi. Ko bodo prišle etape, ki mu ustrezajo, pa bo seveda poskusil kaj več.

Kaj menite o startu dirke po Franciji v Italiji?

Ali moram biti odkritosrčen?

Če lahko ...

Katastrofa. Logistična organizacija je zelo slaba. Poglejte tu, kako smo parkirani. V najboljšem primeru bomo odšli iz Bologne po dveh urah.