Pogačar in Evenepoel napadla Vingegaarda, etapa ubežniku Carapazu

Etapo od Saint-Paul-Trois-Chateauxja do Superdevoluyja (177,8 km), v kateri so na svoj račun četrtič na tem Touru prišli ubežniki, je v zadnjih kilometrih z nepričakovanim napadom zaznamoval tudi Pogačar.

Na prelazu Noyer se je hitro odlepil od obeh najbližjih tekmecev v seštevku Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) in Evenepoela (Soudal Quick-Step), a sta ga slednja na spustu pred ciljnim klancem na Superdevoluy (3,8 km/5,9 %) ujela.

Proti vrhu je napadel Evenepoel, loviti pa ga je moral Vingegaard. Pogačar je Dancu, ki je bil v težavah, a imel na zadnjem klancu pomoč treh ekipnih kolegov iz bega, ves čas le sledil. Belgijec je ciljno črto prečkal z zaostankom 7:13 minute, Pogačar je nato odsprintal in se odlepil Vingegaardu. Za Evenepoelom je zaostal deset sekund, Vingegaard pa 12.

V skupnem seštevku je tako Pogačar za dve sekundi povišal prednost pred Vingegaardom, ki zdaj zaostaja 3:11 minute, medtem ko se je Evenepoel obema malenkost približal in zdaj zaostaja 5:09 minute.

Precej pred njimi so za etapno zmago obračunali ubežniki. Ti so sicer potrebovali dolgo časa, da so vzpostavili uspešen beg. Šele v zadnjih 60 km oziroma po vmesnem sprintu se je v ospredju znašlo več kot 50 kolesarjev, medtem ko je glavnina popustila in jim omogočila veliko prednost.

V boju za zmago je bilo v zahtevnih zadnjih 40 km več različnih skupin z relativno majhnimi razlikami, odlepila pa sta se Britanec Simon Yates (Jayco AlUla) in Carapaz. Ta je nato pobegnil Britancu in kolesaril proti 23. zmagi v karieri in prvo na Touru. Z njo je postal 110. kolesar z etapnimi zmagami na vseh tritedenskih dirkah. Drugi je bil Yates (+0:37), tretji pa član Movistarja, Španec Enric Mas, ki je zaostal 57 sekund.

V begu sta bila sicer tudi Slovenca Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), a sta na prvem od treh kategoriziranih klancev izgubila stik. V službi svoje ekipe Visma-Lease a Bike je bil ves dan Jan Tratnik.

V četrtek bo na sporedu razgibana 18. etapa, ki bo kolesarje popeljala od Gapa do Barcelonnetta (179,5 km). Premagati bodo morali 3100 višinskih metrov, na papirju pa bi morala ustrezati ubežnikom.