Trenersko ekipo Jadrana dopolnil Rok Heiligstein

Trenerska ekipa Jadrana je dobila novega člana. Kot je vodstvo že napovedalo pred več kot mesecem dni, bo pomočnik glavnega trenerja članske ekipe Nicholasa Bazzarinija Slovenec. To bo Celjan Rok Heiligstein, ki že leto dni živi na Obali. V zadnjem letu je sicer trenersko miroval, čas pa velikokrat zapolnil ravno z ogledom Jadranovih tekem in spoznavanjem novega okolja. »Iskal sem novo službo, nov izziv in novo okolje, kar sem naposled tudi dobil. V okolje me je vpeljal Andrej Vremec, s katerim sem že lansko sezono kar dobro spoznal Jadran,« nam je včeraj pojasnil Heiligstein, ki skratka že dobro ve, kam prihaja. Med Opčinami in Briščiki je junija tudi že vodil treninge.

Ambiciozni trener, ki se s košarko ukvarja profesionalno, je svojo zadnjo trenersko izkušnjo dokončal junija 2023 pri koroškem klubu KOŠ Celovec. Diplomant na Fakulteti za šport v Ljubljani (smer športno trenerstvo s poudarkom na košarki) je pred odhodom v Celovec sodeloval osem let pri KD Slovan, kjer je vodil vse mlajše kategorije, v zadnji sezoni pa so mu zaupali tudi vodstvo mladinskega pogona. Pri slovenskem klubu je pet sezon tudi sodeloval s člansko ekipo kot pomočnik glavnega trenerja in vodil individualno delo z igralci. Mednarodne tekmovalne izkušnje je nabiral med leti 2014 in 2020 kot trener reprezentance Univerze v Ljubljani. Je tudi soustanovitelj poletnega košarkarskega centra B4LR, kjer se ukvarjajo s kondicijsko in košarkarsko pripravo slovenskih reprezentantov in mladih talentov.

Pri Jadranu bo Heiligstein pomočnik Bazzarinija pri članih in ekipi U17 Eccelenza, kot glavni trener pa bo vodil under 19. Hkrati bo s tržaškim trenerjem bdel nad vsemi ekipami. »Sodelovali bomo kot prava ekipa, vključno z mano in Vremcem. Heiligstein bo tudi na podlagi njegovih izkušenj pri Slovanu predlagal izboljšave našega mladinskega pogona in ves čas pregledoval opravljeno delo. Veseli nas, da imamo Slovenca spet na vodilnem položaju in da bo v mladinskem sektorju tekla slovenska beseda,« je dodal športni vodja Jadrana Boris Vitez.