Francoski organizatorji so zaradi pandemije koronavirusa uradno odpovedali VN Francije v formuli 1, ki je bila na sporedu 28. junija na dirkališču Paul-Ricard. Prva dirka na koledarju formule ena je tako VN Avstrije 5. julija, francoska velika nagrada pa je postala deseta odpovedana dirka v letošnji sezoni.

Predsednik F1 Chase Carey je danes dejal, da je zdaj že bolj optimističen glede začetka nove sezone poleti v Evropi z dirko v Avstriji 5. julija. Cilj je julija, avgusta in v začetku septembra dirkati v Evropi, s tem da bi bila prva dirka v Avstriji prvi vikend v juliju, je menil. Septembra, oktobra in novembra pa bi dirkali v Evraziji, Aziji in Ameriki ter sklenili sezono v Perzijskem zalivu z dirko v Bahrajnu pred tradicionalnim zaključkom v Abu Dabiju. Chase Carey je še dodal, da bodo prve dirke potekale brez gledalcev na tribunah. Nov koledar bodo sicer predstavili v začetku maja.