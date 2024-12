Vse najboljše, TPK Sirena

V Kulturnem domu v Trstu je sinoči potekala slavnostna prireditev ob praznovanju stoletnice ustanovitve TPK Sirena. Okrogli jubilej so pri barkovljanskem društvu že obeležili v teku letošnjega leta z različnimi dogodki in pobudami, včerajšnja proslava pa je praznovanje zapečatila na najboljši možni način.

Skoraj dvourna prireditev, ki jo je vodil Evgen Ban, je potekala v prijetnem in sproščenem vzdušju. Zajemala je tako institucionalni del z govori in pozdravi gostov ter nagrajevanji in podelitvijo številnih priznanj kot kulturni del s tremi glasbenimi nastopi gojencev glasbene matice Trst. Na oder so stopile tudi Ivana Suhadolc, ki je predstavila obnovljeno in dopolnjeno knjigo o zgodovini TPK Sirena, ter najbolj uspešni Sirenini jadralki Arianna Bogatec in Jana Germani, ki sta spregovorili o svojih tekmovalnih uspehih in olimpijskih nastopih.

V uvodnem govoru je predsednik TPK Sirena Igor Filipcic orisal zgodovino barkovljanskega društva, ki je bilo ustanovljeno 11. oktobra 1924 na pobudo Dragotina Starca. Že tri leta kasneje pa so fašistične oblasti neusmiljeno ukinile Sirenino delovanje, ki je nato spet zaživelo v drugi polovici sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Od takrat je društveno delovanje zaživelo s polnimi pljuči in dokončno utrdilo svoje slovenske korenine.

Predsednik Filipcic se je spomnil vseh predsednikov in odbornikov, ki so v stoletni Sirenini zgodovini pustili neizbrisen pečat, in tiste, ki so še danes živi, tudi počastil s priznanjem za dolgoletno delo. Častno članstvo je podelil svojemu predhodniku Petru Sterniju, ki ima zaslugo, da se je klub moderniziral in začel veliko vlagati v agonizem. Nagradil je jadralke in jadralce s kolajnami z največjih državnih in mednarodnih tekmovanj v najrazličnejših jadralnih razredih, pa tudi trenerje, ki z veliko strastjo in profesionalnostjo vsakodnevno skrbijo za mlade Sirenine jadralce.