Zalet se je upiral vodilnemu

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Spilimbergo – Zalet ZKB 3:0 (25:18, 25:23, 25:23)

Zalet: F. Misciali 17, Winkler 8, Giurda 2, Vattovaz 3, Stergonšek 3, Gabriele 2, I. Misciali (L2), Surian nv, Lakovič nv, Luxa nv. Trener: Privileggi.

Odbojkarice Zaleta so na vnaprej igrani tekmi v ženski deželni C-ligi utrpele poraz proti vodilnemu Spilimbergu, ki je glavni favorit za napredovanje v B2-ligo. A varovanke trenerja Nicholasa Privileggija so se krčevito upirale domačinkam in so zelo drago prodale svojo kožo. Pred tekmo se je dolgemu spisku odsotnih igralk pridružila še Dea Surian, ki je vseeno prišla na gostovanje, a je imela vročino. Tako je trener Privileggi precej spremenil začetno šesterko, saj je Veronika Winkler prvič (in brez treningov) igrala v vlogi korektorke. Na klopi so sedele v glavnem odbojkarice, ki nastopajo v prvenstvu U16. Kljub porazu je bil trener Zaleta zelo zadovoljen s svojimi odbojkaricami, ki so dokazale, da so iz pravega testa.