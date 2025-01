»Želim samo doseči obstanek v ligi«

Attilio Tesser je razočaran zapustil Trst februarja lani, ko je bila ekipa na tretjem mestu na lestvici. Po zelo skromnih rezultatih tržaške enajsterice v zadnjih desetih mesecih pa se je vrnil, da bi rešil potapljajočo se barko. Po prvih treh uspešnih nastopih, ko je skupno osvojil sedem točk, je Triestina gladko izgubila v Arzignanu. Ne glede na poraz ostaja edini cilj ekipe, ki je trenutno na predzadnjem mestu na lestvici, doseči obstanek. Po možnosti brez igranja dodatnih tekem. Z izkušenim trenerjem iz Montebellune smo se pogovorili o marsičem, najprej pa smo ga vprašali o občutkih ob tem tretjem obdobju treniranja v Trstu:

»Z izbiro sem zelo zadovoljen. Srčno sem si želel tega povratka, nihče me ni prisilil. Želim pač Triestino pripeljati do obstanka, ker sem na klub in mesto zelo navezan.«

Kakšno je bilo stanje v društvu in v ekipi, ko ste prevzeli trenersko mesto?

Govoril bom le o ekipi, saj je moja naloga ta. Ko sem prišel, ne bom skrival, so bili igralci zelo potrti, kar je povsem razumljivo po tako dolgi seriji negativnih rezultatov in tako slabem stanju na lestvici. Osvojena točka proti vodilni Padovi je bila s psihološkega vidika izjemno pomembna. Prepričan sem, da brez tiste točke ne bi nato zmagali proti Vicenzi in Novari. Igralci so po zaslugi tiste točke razumeli, da niso tako slabi. To je pozitivno vplivalo na vzdušje. Žal pa mi je za zadnjo tekmo. Morda spodrsljaj ni bil nepričakovan. Arzignano je na domačem igrišču zelo neugoden nasprotnik. Zelo so agresivni. Ekipi sem rekel, da bomo morali biti njim enaki, a to se ni uresničilo in po prejetem golu nismo reagirali kot proti Padovi. Po vodstvu je bil Arzignano bolj zaprt od ostalih, kar nam je povzročalo dodatne težave.

Začeli ste zelo spodbudno, nato je prišlo do spodrsljaja v Arzignanu. Bi bil s 30 osvojenimi točkami v zadnjih 18 tekmah neposreden obstanek dosegljiv?

Ne vem. Vem samo, da vsaka tekma šteje tri točke in mi bomo morali v naslednjih mesecih kar nekajkrat osvojiti te tri točke, če se želimo rešiti.

Boste v primeru obstanka ostali v Trstu tudi prihodnje leto?

Sploh nismo govorili o tem. Ničesar nisem zahteval za prihodnjo sezono, želim samo doseči obstanek v ligi.