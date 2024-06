Žile s polno paro do Europeade

Nogometna reprezentanca Slovencev iz Italije bo ta teden nadaljevala s pripravami na Europeado 2024, ki se bo v Nemčiji in na Danskem začela v nedeljo, 30. junija. Žile bodo danes ob 19. uri trenirale pod taktirko selektorja Maria Adamiča na umetni travi nogometnega igrišča Viktorja Sulčiča v Križu. V četrtek bodo nato Stefano Simeoni in soigralci igrali prijateljsko tekmo pri Svetem Alojziju v Trstu proti mladinski ekipi U19 San Luigija. Tekma se bo začela ob 20. uri. Prihodnji teden pa bodo na sporedu trije treningi: v ponedeljek v Sovodnjah, v sredo, 12. junija, v Vižovljah, v petek, 14. junija pa v Špetru v Benečiji. O Žilah in furlanski izbrani vrsti je spregovoril trener deželne selekcije U19 Massimiliano Giatti.

Več v današnji (torkovi) izdaji Primorskega dnevnika.