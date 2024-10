Zmago je posvetil očetu

Furio Benussi (Arca SGR) se je zmage veselil, kot da bi bila prva. Posvetil jo je očetu, ki je preminil pred nekaj meseci. Kot je dejal, je ponosen, da je imel na krovu hči Marto in brata Gabrieleja in da lahko skupaj z njima pokloni spomin na človeka, ki ga je spremljal na vseh njegovih regatah. S taktičnega vidika je bila regata brezhibna, namerno so želeli štartati tam, kjer so, saj so vedeli, da bo veter obrnil v desno stran, je razlagal krmar in dodal, da je enkrat, ko zapreš sotekmovalca, pot do zmage lažja. Benussi je na krovu imel tudi dve avstralski gostji, ki sta se vrnili iz Barcelone, kjer potekajo regate za Pokal Amerike. Kot je dejal tržaški jadralec, sta bili goste nad videnim navdušeni in tudi osupli. Dejali sta, da česa tako edinstvenega še nista nikoli videli ali doživeli.

Druge zmage zapored se je razveselila tudi 17-letna Marta Benussi, ki ji je oče Furio krmilo prepustil proti koncu regate. Kot je dejala najstnica, jo veseli, da lahko že pri teh letih tekmuje na tako velikih jadrnicah. Na vprašanje, kdo je bolj zahteven, oče ali stric Gabriele, je odgovorila, da absolutno oče. V smehu je deklica pristavila, da je oče zelo zahteven, a jo to ne moti, saj ve, da se bo le tako veliko naučila.

Na drugo mesto se je spet uvrstil Mitja Kosmina, krmar jadrnice Prosecco DOC Shockwave . Z doseženim je bil zadovoljen, saj ima barka Arca, kot je dejal Kosmina, 90 odstotkov možnosti, da premaga Prosecco DOC. »S tehničnega vidika je bila regata zelo kompleksna. Startali smo perfektno, izbrali smo pozicijo nad nasprotniki. Če bi vzhodnik trajal še dve minuti, bi lahko, glede na to, da smo imeli več hitrosti, še povečali razliko. Ko pa nas je Arca enkrat pokrila, je bilo to težko, trpeli smo kot hudiči, in nismo mogli zbežati nikamor,« je prvi del regate pokomentiral Kosmina. Na vprašanje, ali so bili v njegovi posadki še drugi Slovenci, je dejal, da sta bila poleg njega na krovu še dva slovenska jadralca.

Prvič je na Generalijevi jadrnici nastopila olimpijka Jana Germani. Posadka je končala na skupnem četrtem mestu, čeprav je bila večji del regate tretja in na trenutke za petami drugemu. Kot je dejala, so startali odlično, tudi prvi del regate je bil brezhiben. Jana je dejala, da vetrovne razmere niso bile pisane tej jadrnici, ki je sicer dolga, a je zelo težka. Na vprašanje, v kakšni vlogi se je preizkusila na 56. Barcolani, je olimpijka odgovorila, da je bila nekaj časa na krmilu, pomagala je tudi na taktiki, saj dobro pozna Tržaški zaliv. Bomo Jano videli na prihodnji Barcolani? Na to vprašanje jadralka ni znala odgovoriti, saj še ne vem, kakšni načrti jo čakajo prihodnje leto.

Jesenski pokal spet v roki Benussijevi družini

Zgodaj popoldne so na pomolu Audace nagradili zmagovalce Barcolane 56 in zmagovalko pokala Women in Sailing, ki spodbuja enakopravnost spolov in več žensk za krmilom. Ta je šel v roke Giulie Leghissa, ki je jadrala na barki Anyway Junior. Pokal je mladi jadralki podelil predsednik družbe Generali Andrea Sironi. Jesenski pokal 56. Barcolane se je po 24-tih urah vrnil v roke družine Benussi in posadke jadrnice Arca. Pokal je prevzela 17-letna Marta Benussi, hči krmarja Furia. Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik deželne vlade Massimilano Fedriga, ki je poudaril, da Barcolana ni samo jadralni praznik, ampak praznih celotnega mesta in celotne regije, saj na najboljši možni način promovira to območje.

»Zelo razburljiva in tehnična«

56. Barcolana je bila zelo raburljiva in tehnična. Na regati so nastopili številni šampioni, a na koncu šteje to, da so se vsi zabavali, tako profesionalni jadralci kot tisti, ki na barko sedejo ob nedeljah. In mislim, da je danes bilo tako, saj vetra ni bilo niti premalo niti preveč. Tako je današnjo regato pokomentiral predsednik kluba SVBG Mitja Gialuz, ki je tudi dodal, da je Barcolana je še enkrat dokazala, da je lahko vsako leto drugačna in da je vsakič neponovljiva. Duh Barcolane je izstopal tudi v trenutku, ko je zmagovalna barka Arca hitela zmagi naproti, nekatere majhne barke pa so šele startale. »In veseli me, da je na 56. Barcolani nastopila tudi najdaljša jadrnica, ki je kdaj koli prej nastopila na naši regati. To je 57-metrska jadrnica Elfje, ki jo je krmarila ameriška filantropinja in vlagateljica Wendy Schmidt,« je rekel Gialuz. Naj dodamo, da je posadka Scmidtove regato končala na 36. mestu oz. na šestem v kategoriji.