36. Tržaški filmski festival bo uvedla »astrologinja«

Več kot 130 filmov bo od danes (16. januarja) do 26. januarja na sporedu v tržaških gledališčih in kinodvoranah v sklopu 36. Tržaškega filmskega festivala. Organizacijo festivala vzhodnoevropskega filma so letos zaupali Nicoletti Romeo.

Prvi na sporedu bo celovečerec Wishing on a Star slovaško-madžarskega režiserja Petra Kerekesa. Film, ki ga bodo drevi ob 21.30 predvajali v gledališču Miela, je zgodba o Luciani, neapeljski astrologinji, ki pozna način, da se njenim strankam uresničijo vse želje. Nekaj prizorov filma so posneli tudi v Furlaniji - Julijski krajini.