Množično za javno zdravstvo (VIDEO)

Po tržaških ulicah je danes popoldne potekal množično obiskan shod za javno zdravstvo, ki ga je priredil deželni sindikat CGIL. Udeležilo se ga je dva do tri tisoč protestnikov. V morju rdečih zastav, ki je preplavilo Trst, so bili tudi številni deželni in občinski opozicijski svetniki ter pripadniki raznih strank.

Pri organizaciji shoda je ob sindikatu CGIL sodelovalo več odborov za zdravstvo, ki so jih ustanovili občani. Udeleženci so na ves glas vzklikali gesla za boljše zdravstvo in so izžvižgali nekatere poteze deželne vlade.