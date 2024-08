Aleksander Ipavec in Marko Feri za začetek praznika, nocoj Denis Novato

Niti dež ni zmotil začetka praznovanja openskega vaškega zavetnika sv. Jerneja. Publika je v ponedeljek zvečer napolnila župnijsko cerkev, ki je postala nadomestna lokacija za koncert harmonikarja Aleksandra Ipavca in kitarista Marka Ferija. Ta bi moral po prvotnem načrtu potekati na Ipavčevem kraškem dvorišču. Kljub spremembi pa sta priznana glasbenika navdušila številno publiko.

Aleksander Ipavec je po diplomi iz klasične harmonike na konservatoriju Stefani v kraju Castelfranco Veneto in mnogih izpopolnjevalnih tečajih začel s koncertno dejavnostjo v drugi polovici devetdesetih let in sodeloval z mnogimi glasbeniki. Harmoniko obenem poučuje tudi na glasbeni šoli Tolmin. Marko Feri pa je iz kitare diplomiral na tržaškem konservatoriju Tartini ter se izpopolnjeval na številnih mojstrskih tečajih v tujini. Nastopa na mednarodnih festivalih v Evropi, ZDA, Mehiki in drugod. Obenem poučuje kitaro na Glasbeni matici in kot gostujoči profesor na umetnostni akademiji v Osijeku.

Na koncertu so pozdravili tudi senatorka Tatjana Rojc, tržaška podžupanja Serena Tonel in podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Matia Premolin.

V sklopu praznovanj sv. Jerneja je včeraj potekal šahovski turnir. Danes pa bo ponovno v ospredju harmonika. Ob 20. uri bo za opensko cerkvijo nastopil Denis Novato Trio. Prvak diatonične harmonike bo z glasbenima spremljevalcema publiko kratkočasil z nekaterimi svojimi skladbami in drugimi in ljudske zakladnice.

Tržaški glasbenik je v svoji karieri zmagal na številnih tekmovanjih diatonične harmonike. S svojim instrumentom je zaslovel po celem svetu, saj je koncertiral na vseh celinah. Novato je lani praznoval 35-letnico glasbenega ustvarjanja.