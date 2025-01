Andrej Goričar: Glasba ni le neka ilustracija, pač pa sogovornik filma

Po nekajdnevnem festivalskem uvodu v gledališču Miela se je v teatru Rossetti dvignil zastor nad osrednjim, tekmovalnim delom 36. Tržaškega filmskega festivala. Slovesno odprtje je uvedla glasba slovenskega pianista in skladatelja Andreja Goričarja, ki je za to priložnost pripravil klavirsko glasbeno spremljavo nememu filmu The Perl of the Ruins Giovannija Vitrottija.

Nemi film brez glasbe je kot ...?

(smeh) Kot svet brez barv. Mogoče se zdi prispodoba čudna, ampak meni se to zdi, kot če bi šel v naravo in ne bi videl zelene barve. Nekaj takega.

Kako zgleda ustvarjanje glasbe za nemi film?

Pravzaprav je kar dolgotrajen proces, ki poteka v tišini. Najprej si film velikokrat ogledam, da sploh ugotovim, kakšen koncept si želim. Glasba namreč ni neka ilustracija filma, zame je kot nek sogovornik filma. Z glasbo se hočem s filmom pogovarjati in ustvariti neko celoto, umetniško delo, kot da sta glasba in film bila mišljena skupaj, da se ju ne da več ločiti. Glasba za The Perl of the Ruins je kombinacija improvizacije in določenih motivov, tem, ki sem jih zapisal.

Na Tržaškem filmskem festivalu sem že nastopil z glasbo, ki sem jo napisal za film Erotikon, zaradi takratnega uspeha smo se odločili za novo sodelovanje. Zanimiv kratki film The Perl of the Ruins je bil premierno prikazan na pordenonskem Festivalu nemega filma, ki je največji tovrstni festival na svetu in na katerem večkrat igram, sicer ga takrat nisem jaz spremljal. Tako da je najbrž v povezavi s tem prišlo do tokratnega sodelovanja.

Zakaj zanimiv?

Ker je leta 1921 nastal po naročilu pomorske družbe Lloyd in je v bistvu promocijski film, ki so mu dodali zaplet, nekakšno kriminalko. Obstaja v dveh verzijah, mednapisi so v angleščini in nemščini. Digitalizirana verzija je angleška, ki vsebuje več jezikovnih napak, začenši z naslovom, saj je »Perl« mišljeno kot pearl, biser. Zanimiv pa je tudi zato, ker je najstarejši film, na katerem je mogoče videti Trst.