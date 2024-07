Sodišče sprejelo priziv Martine Oppelli

Tržaško sodišče je sprejelo priziv Martine Oppelli, tržaške Slovenke, ki trpi za multiplo sklerozo, in ki bi rada življenje sklenila s samomorom z zdravniško pomočjo. Tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi je njeno zdravstveno stanje že ocenilo, to je namreč propedevtični korak pred samomorom z zdravniško pomočjo, kot predpisuje sodba 242 iz leta 2019 italijanskega ustavnega sodišča.

Asugi pa se je na prošnjo Martine Oppelli po samomoru z zdravniško pomočjo odzval negativno, zato je Tržačanka, s pomočjo društva Coscioni, vložila priziv. Tega je sodišče tudi sprejelo in zdravstvenemu podjetju ukazalo, naj v naslednjih 30 dneh spet preveri zdravstveno stanje bolnice in oceni, ali ustreza pogojem za samomor z zdravniško pomočjo. Če zdravstveno podjetje tega ne bo storilo, bo moralo plačati 500 evrov globe za vsak dan zamude.

Odvetniki tržaške arhitektke so v prizivu poudarili, da je Oppelli za preživetje povsem odvisna od pomoči drugih. Obenem so se obregnili ob podjetje Asugi, češ da ni upoštevalo, da je multipla skleroza progresivna bolezen. V mesecih od prve ocene zdravstvenega stanja, so zapisali, se je stanje pacientke poslabšalo.