Avgusta potuje po Evropi

Ko smo jo poklicali, se je ravnokar vrnila s Poljske. Tam je Tea Civardi, odličnjakinja, ki je s stotico maturirala na znanstveni smeri liceja Franceta Prešerna, s starši in sestro deset dni preživela na zasluženih poletnih počitnicah.

»Pred odhodom na Poljsko sem se bala, da nisem ustrezno pripravljena na ogled nekaterih krajev. A naposled uničevalnega taborišča Auschwitz nismo obiskali,« je razložila Tea, ki za državo pravi, da je lepa, a podcenjena. Tam si je ogledala tudi mesto Krakov, rudnike soli pri mestu Wieliczka in tovarno Oskarja Schindlerja, v kateri je podjetnik zaposlil ter tako pred gotovo smrtjo rešil med 1200 in 1300 Judov, ki bi jih sicer nacisti deportirali v koncentracijska in uničevalna taborišča.

Po potovanju na Poljsko si je Tea vzela le nekaj dni počitka, s prijateljico namreč ravnokar z vlakom potuje po Evropi. Barkovljanka je kupila vozovnico tipa Interrail, s katero je mogoče potovati na vlakih po vsej Evropi.

Tea je v zadnjih letih uspešno trenirala atletiko pri Športnem združenju Bor, posvečala se je predvsem skoku v daljino in troskoku. »Po maturitetnem izpitu sem zopet začela trenirati, letos pa se nisem udeležila nobenega italijanskega prvenstva, saj ta potekajo v obdobju, ko so petošolci zasedeni z zaključnim izpitom,« je povedala Tea, ki se še odloča med študijem v Trstu ali v Ljubljani. V slovenski prestolnici so jo sprejeli na študij ekonomije, v Trstu ji je prvič spodletel vstopni izpit za študij biotehnologije, zaradi česar Tea upa, da jo bodo na ta študij sprejeli v drugem roku.