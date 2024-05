Župan Ziberna in člani kuratorija Fundacije Coronini obsojeni

Na goriškem sodišču se je danes zaključilo sojenje zaradi smrti Stefana Borghesa, 13-letnega dečka, ki se je 22. junija 2020 tragično ponesrečil v parku Vile Coronini Cronberg. Goriškega župana in predsednika kuratorija Fundacije Rodolfa Ziberno je sodnica Cristina Arban obsodila na eno leto in deset mesecev pogojne zaporne kazni zaradi nenaklepnega uboja ter še dva meseca pogojne kazni za dodatne prekrške s področja varnostne zakonodaje. Ostali člani kuratorija - Marco Menato, Tiziana Gibelli, Raffaella Sgubin, Maurizio Boaro in Bruno Pascoli - so bili obsojeni na eno leto in štiri mesece pogojne zaporne kazni zaradi nenaklepnega uboja in še na dodatna dva meseca pogojne zaporne kazni za dodatne prekrške s področja varnostne zakonodaje.