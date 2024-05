Film o goriškem prostoru in njegovih prebivalcih izza zidov

Zgodba goriškega prostora in njegovih prebivalcev je tema kratkega filma (Ne) vidni zidovi, ki bo predpremierno na ogled v ponedeljek, 6. maja, ob 20. uri v goriškem Kinemaxu v okviru Kinoateljejevega simpozija Vzhod / Zahod: Meja skozi film in zgodovino. Gre za novi kratkometražni dokumentarec avtorja Giulia De Paolisa, ki v njem pripoveduje intimno zgodbo izza vidnih in nevidnih zidov.

Pri snemanju se je ustvarjalec poskušal čim bolj omejiti zgolj na opazovanje resničnega dogajanja in ga posneti natanko takšnega, kot je. »Navsezadnje dokumentarni film mora biti takšen, brez scenarija, ki je značilen za igrani film, in čim bolj zvesto posnemati resničnost,« poudarja De Paolis. Kratkometražec nas popelje skozi dnevnik, intimno zgodbo, ki zgolj opazuje vsakodnevno življenje režiserja in številnih prebivalcev goriškega prostora. Izrisuje se zgodba teritorija, ki poskuša preseči svojo preteklost, čeprav nekatera zgodovinska vprašanja še niso povsem razrešena. Po projekciji sledi pogovor s soustvarjalci filma.

Film, pri katerem je Kinoatelje sodeloval kot koproducent, bodo predstavili v okviru simpozija Vzhod / Zahod: Meja skozi film in zgodovino in sicer v sklopu programa kratkih filmov z naslovom Čezmejni filmski horizonti, ki pripovedujejo o čezmejni identiteti skozi filmske podobe. »Zasnovali smo ga z mislijo na kulturno zapuščino Aleša Doktoriča (1960—2022), ki je bil profesor, publicist, kulturni producent in predsednik Kinoateljeja, kot producent pa pripomogel k realizaciji približno dvajsetih avdiovizualnih del,« pojasnjujejo iz Kinoateljeja.