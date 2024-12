Avtobusi od Barkovelj do Naselja sv. Sergija

Novinarske konference ob koncu leta so v marsikaterem kontekstu priložnost za pogled nazaj in naprej. Župan Roberto Dipiazza je včeraj med obračunom za leto 2024 postregel z namigom, da se Trstu morda obeta prometna revolucija. Morda, ker je marsikaj še nedorečeno.

Dipiazza in odbornik Michele Babuder sta namreč razložila, da z lokalnim prevoznikom Trieste Trasporti razmišljajo o prijavi na razpis za sredstva za uvedbo hitre avtobusne proge med Barkovljami ter krožiščem med ulicama Caboto in Flavia, pri Naselju svetega Sergija. Poenostavljeno, med Barkovljami in Naseljem svetega Sergija bi vozil znatno pogosteje nov avtobus, obstoječe avtobusne proge, ki trenutno vsaj delno vodijo po tej trasi, pa bi morebiti skrajšali.

Zamisel je deloma nastala, kot je razložil župan, ker je območje na Trgu 20. septembra v Barkovljah, kjer je nekoč obračala šestica, večinoma neizkoriščeno. Po drugi strani pa nudi razpis za sisteme javnega prevoza z visoko zmogljivostjo možnost financiranja tržaške prometne preobrazbe, upoštevajoč tudi obete o živahni prihodnosti Starega pristanišča. Med vprašanji, s katerimi so se v teh dneh soočali v Trstu, je razložil Babuder, pa je tudi to, ali so Trst in njegove zamisli skladni z razpisom. Ko govorimo namreč o hitrem in zmogljivem javnem prevozu, je v glavnem govor o tramvajski oziroma železniški infrastrukturi. Župan Dipiazza pa je bil zelo optimističen in je o projektu govoril kar konkretno.

Še konkretnejši pa so načrti za novo avtobusno povezavo skozi Staro pristanišče. Poleti je po njem vozila proga 20, ki so jo od običajne trase med Miljami in tržaškim kolodvorom podaljšali do Barkovelj. Že nekaj mesecev je bil govor, da bi eno progo podaljšali od glavne postaje do Barkovelj. Babuder je včeraj potrdil, da naj bi ta prometna razbremenitev prišla okvirno februarja. Ni še dorečeno, katero progo bodo podaljšali, vse pa kaže, da bodo Barkovlje in Staro pristanišče skoraj tako dobro povezani z mestom kot poleti.