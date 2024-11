»Bertoli naj se opraviči Slovencem«

»V dvorani tržaškega občinskega sveta smo bili svetnice in svetniki rajonskih svetov v torek priča žalostnemu nastopu občinskega odbornika za bilanco Everesta Bertolija, ki je bil nespoštljiv do zgodovine Trsta, obmejnega in multietničnega mesta, katerega sestavni del je tudi slovenska narodna skupnost.« Vodje rajonskih svetov iz vrst Slovenske skupnosti, Demokratske stranke, Zdaj Trst, G5Z in Liste Russo Puntofranco so se s sporočilom za javnost obregnili ob odbornikovo posmehovanje iz jezikovne zaščite Slovencev.

Bertoli je namreč na seji, potem ko je podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Matia Premolin vprašal za tolmačenje iz slovenščine, sam spregovoril po albansko, »s čimer je nesramno pokazal, da še ne razume identitete in duha mesta, v katerem živi.« Podpisniki so opozorili, da odbornik očitno ne pozna zakonodaje v zvezi s slovensko narodno skupnostjo, o kateri piše že prvi člen občinskega statuta.

»Odbornik bi se moral zaradi svojega ravnanja opravičiti slovenski narodni skupnosti in celotnemu mestu. Sicer pa je že skrajni čas, da Občina Trst spoštuje obvezo simultanega tolmačenja iz slovenščine v italijanščino na vseh institucionalnih sejah,« so sklenili.