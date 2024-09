Bi vpisali abonma FKK?

Slovenska filharmonija iz Ljubljane je svojo zelo bogato in raznoliko abonmajsko sezono 2024–25 danes predstavila v tržaški kavarni San Marco. O ponudbi sta spregovorila direktor in umetniški vodja orkestra SF Matej Šarc ter umetniški vodja in pomočnik direktorja za zbor Sebastjan Vrhovnik. Šest različnih ciklov nosi domiselne akronime: SMS – samo mogočne skladbe, FKK – filharmonični klasični koncerti, SOS – sodobne orkestrske skladbe, SIM – sobotne izobraževalne matineje, VIP – vokalno-instrumentalni program, PVC – pretežno vokalni cikel ter DA! – družinski abonma.

Abonmaji vsebujejo veliko privlačnih in zanimivih koncertov, čigar programi zaobjemajo široko pahljačo od klasičnih mojstrov, med katerimi ima Johannes Brahms posebno mesto (na sporedu bodo vse štiri simfonije), saj je bil tudi častni član Družbe Slovenska filharmonija, do sodobnih tujih in domačih skladateljev. Med slednjimi bo posebna pozornost veljala mojstrom, ki praznujejo visok jubilej – Vinko Globokar in Lojze Lebič, ki sta postala devetdesetletnika, kot tudi Arvo Pärt, ob 20-letnici smrti pa bo tudi Samo Vremšak doživel poklon, h kateremu bosta med drugimi prispevala člana družine Ciril in Boris Vremšak.