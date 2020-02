Boksar z nacističnimi tetovažami

Kratica enote SS, lobanja, ki je krasila esesovske kape in številka 88, ki simbolizira črki HH (Heil Hitler): vse to in še kaj je tetovirano na telesu boksarja, čigar slika krasi reklamne lepake za Tržaško boksarsko noč (Trieste Boxe Night), ki bo na sporedu 15. marca v športni palači na Čarboli v organizaciji boksarskega kluba Ardita Trieste in Občine Trst. Na podobo, ki krasi tudi mestne avtobuse, je opozorila občinska svetnica liste Open FVG Sabrina Morena, za katero Občina Trst ne more dati pokroviteljstva dogodku, ki se reklamira s podobo boksarja z esesovskimi tetovažami, svoje pokroviteljstvo mora takoj umakniti. »Čas je, da se neha spogledovanje z neofašističnimi in neonacističnimi okolji in silami. Apologija fašizma je kaznivo dejanje,« je zapisala Morena. Dejanje je ožigosala tudi pokrajinska sekretarka Demokratske stranke Laura Famulari, ki se je vprašala, ali se Občina strinja z določenimi izbirami oz. ali je dogodek podprla, ker je društvo, ki ga prireja, ustanovil bivši deželni sekretar stranke Forza Nuova.

Občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi je za Primorski dnevnik dejal, da Občina nudi pokroviteljstvom številnim športnim društvom in dogodkom, ne more pa teči za vsakim in paziti, kaj dela. Rossi, ki je dejansko od novinarja izvedel, kakšne vrste tetovaž je imel dotični boksar na sebi, je glede zahteve Morene po umiku pokroviteljstva dejal, da je še čas, saj bo srečanje komaj 15. marca. Čez nekaj časa je govoril z organizatorji in potrdil to, kar je za druge medije že dejal predsednik kluba Ardita Denis Conte in sicer, da bo klub umaknil sporne plakate, kar pa za Sabrino Morena ni dovolj.