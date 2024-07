Brez pravilnika ni participacije

»Miljska občina nima pravilnika, ki bi uravnaval participativne postopke, kot so peticije, referendumi in predlogi. Pred časom je občina obljubljala ustanovitev komisije, ki bi preučila pravilnik. Zahtevamo, naj se komisija sestane avgusta in do septembra predstavi pravilnik.« Predlog Dejana Tiča (Živa Italija) in drugih svetnikov opozicije na četrtkovi seji občinskega sveta je zaobjel želje občank in občanov, ki so združeni v odbore ugotavljali, da je njihov poseg v odločitve občine po običajnih poteh nemogoč. Omenjeni pravilnik je sicer pomembno orodje, ki ga občina mora imeti, zato je seja predlog sprejela soglasno, čeprav je iz besedila izbrisala časovne termine.

»Soglasno sprejetje je nedvomno pozitiven rezultat,» je komentirala Valentina Delben, predstavnica Odbora za zaščito območja Na Punti, ki je dogajanje na seji spremljala s trga, kjer se je zbrala stotina demonstrantov. »Trenutno zbiramo podpise za peticijo, ki jo lahko naslovimo samo na Deželo FJK, ne pa na miljsko občino,» je pojasnila. S peticijo predlagajo spremembo načrta, ki je predviden za ureditev območja Na Punti, kjer nameravajo zasebniki zeleno območje spremeniti v naselje s 77 manjšimi vilami. Delben je sicer občini očitala splošno brezbrižnost do mnenj občanov: »Dobro obiskana demonstracija je znak nelagodja. Občanke in občani so sicer prišli, da bi nasprotovali delom za podvojitev predora Nazario Sauro.«

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.