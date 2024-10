Brez župana o Starem pristanišču

Ravno ko se mesto pripravlja na največji jadralni praznik, Barcolano, se je začela maratonska debata o sklepu, ki bo prižgal zeleno ali rdečo luč projektu urbane regeneracije Starega pristanišča. Mestne oblasti optimistično računajo na to, da bodo v treh dneh (še danes in jutri) izglasovale predlog sklepa, ki so ga svetniki v roke prvič vzeli avgusta.

A če dan sodimo po jutru, bo imel pristojni za Staro pristanišce Everest Bertoli, ki je sklicanje seje primerjal z zmenkom z zgodovino, vse prej kot enostavno delo. Levosredinski opozicijski mestni svetniki so včeraj z dolgo serijo predhodnih vprašanj poskusili doseči umik sklepa, a vsi napori so bili zaman. Vsak očitek, da je sklep sporen, je bil zavrnjen.

S pravnimi argumenti je bil na začetku seje zavrnjen tudi dopis, ki sta ga v petek na Občino Trst, mestne in rajonske svetnike naslovila dva pravnika, Alberto Kostoris in Gianfranco Depinguente. Avtorjem odloka so očitali celo serijo nepravilnosti, a občinski vodja postopka Andrea Prodan je vse očitke zavrnil. V dopisu, ki so ga mestni svetniki prejeli šele pred začetkom včerajšnje seje, je utemeljil, zakaj o tem projektu ni potrebna javna razprava. Ta naj bi bila predvidena za projekte, katerih koncesijska naložba presega 300 milijonov evrov. V dotičnem primeru je ta veliko nižja, vrti se okoli 160 milijonov evrov, je v dopisu zapisal Prodan.

Levosredinski svetniki so tudi po predstavitvi projekta še naprej zahtevali umik sklepa, vendar neuspešno. Ko so porabili ves manevrski prostor, ki so ga imeli na voljo, so začeli nizati pripombe glede sklepa, ki so v največji meri zadevale čas, ki so ga mestni svetniki imeli na razpolago, in naglico, s katero so oblasti sklep pripeljale v mestni svet. Izpostavili so tudi problem, ki zadeva netransparentnost in odsotnost široke razprave. Stefano Ukmar in Valentina Repini (oba iz Demokratske stranke) sta izrazila začudenje, da se seje, na kateri se govori o zgodovinskem sklepu, kot ga označuje Bertoli, ni udeležil župan Roberto Dipiazza.