Nespremenjene plače za zdravstveno osebje v Burlu

Dežela FJK je v zadnjem rebalansu proračuna zaposlenim v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo zagotovila dodelitev finančnih sredstev, ki so potrebna, da se zaposlenim v bolnišnici tudi v letu 2024 priznajo nespremenjene in ustrezne plače. Vest so včeraj s tiskovnim poročilom naznanili sindikati Fp Cgil, Cisl Fp in Fials, ki so dodali, da gre za uresničitev zavez, za katere sta se 16. februarja letos s sindikati dogovorila deželna predsednik Massimiliano Fedriga in odbornik Riccardo Riccardi.

Naj spomnimo, da je bilo od februarja ozračje v bolnišnicah med zaposlenimi dokaj napeto, potem ko je Dežela FJK drastično zmanjšala dodatna deželna sredstva RAR za zdravstvo na tržaško-goriškem območju (2,8 milijona evrov manj). Zdravstveni delavci zaposleni pri zdravstvenem podjetju Asugi in v pediatrični bolnišnici Burlo so namreč s stavkami in protesti zahtevali neokrnjene plače, se pravi take, ki bi vključevale dodatke za izmene med delavniki in prazniki ali nadomestila za razpoložljivost za delo, ki jim pripadajo.

»Vodstvo zavoda Irccs Burlo Garofolo je zagotovilo, da bo do konca septembra poskrbelo za okrepitev zdravstvenega kadra, ki je nujno potreben v operacijskih sobah, diagnostičnih laboratorijih in dnevni bolnišnici. Če se do takrat nič ne bo spremenilo, bomo oklicali spet stavko,« je ob robu včerajšnjega srečanja na prefekturi povedal Luciano Bressan (Uil). Zaradi pomanjkanja kadra, so zaposleni zelo obremenjeni z nadurami in dodatnim delom. »Krivca za nastalo situacijo lahko poiščemo v neprivlačnosti tega posla. Dežela bi zato morala poskrbeti za ustrezno finančno spodbudo,« je ocenil.