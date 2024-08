Center za posluh in pomoč

Tržaške družine imajo po novem na razpolago kraj, kjer lahko poiščejo podporo in pomoč. V Ulici Rossetti, na hišni številki 27, je namreč včeraj Občina Trst odprla svoj Center za družine. Obratoval bo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure in tudi v sodelovanju s socialnimi zadrugami in društvi nudil marsikatero storitev. V istih prostorih deluje tudi občinski center za rejništvo.

Pristojni odbornik Massimo Tognolli je spomnil, da so občinske socialne službe dejavne na dveh področjih. Po eni strani skušajo zaščititi najšibkejše, ki se znajdejo v težavah, po drugi pa skušajo preprečiti, da do izrednih razmer sploh pride. In ravno preventiva bo tudi glavno področje delovanja novega Centra za družine, kjer bodo stali ob strani tako staršem kot otrokom.

