Cepljenje najboljša preventiva proti gripi

Gripa spet razsaja. V vrtcih in šolah je odsoten cel kup otrok, veliko ljudi leži v postelji s povišano temperaturo, prehladom in drugimi simptomi tega sezonskega obolenja.

Družinski zdravniki sicer ne beležijo porasta števila primerov gripe v primerjavi z lanskim letom. Pediatri opažajo celo upad. Oboji pa opozarjajo, da ostaja najboljša preventiva proti virusu cepljenje in to predvsem pri ranljivih posameznikih.

»Gripa je bolezen dihal, povzroča jo virus, ki se prenaša prek mikro kapljic sline,« je za Primorski dnevnik povedal družinski zdravnik Pasquale Giannelli, ki ima svojo ambulanto na openski Škavenci.

V primerjavi z lanskim letom dr. Giannelli ne opaža porasta števila primerov gripe med pacienti. »Vsekakor smo pri odraslih na vrhuncu sezone obolenj,« je še razložil zdravnik, ki opozarja, da se virus najbolje širi v vlažnem in vročem okolju. Da človek zboli, če je telo izpostavljeno mrazu, torej ni povsem res. Za preprečitev širjenja gripe je pomembno redno prezračevanje zaprtih prostorov. »Ko kihamo, to počnimo v robček in ga takoj zavrzimo. Potem pa si temeljito umijmo roke,« je bil jasen zdravnik, ki je še posebej poudaril pomen cepljenja. To je namreč edini učinkovit način, da pred virusom zaščitimo sebe in ljudi, ki bi se lahko od nas nalezli gripe.

»Lahko se cepimo v lekarni ali pri družinskemu zdravniku. Vsekakor pa je pomembno, da se pred tem posvetujemo z osebnim zdravnikom,« je poudaril Giannelli. Cepivo je predvsem pomembno za starejše ljudi, ljudi s pljučnimi in srčnimi boleznimi ter kronične bolnike, saj imajo v primeru okužbe z gripo večjo možnost za komplikacije.

Če kljub vsemu vseeno staknemo gripo, lahko njene simptome lajšamo z različnimi zdravili. »Ob povišani telesni temperaturi lahko vzamemo paracetamol ali drugo protivročinsko zdravilo. A to le, ko je vročina visoka in jo težko prenašamo. Sicer je bolje, da pustimo telesu, da se ‘skuha’. Povišana telesna temperatura je namreč obrambni mehanizem telesa, ki se bori proti virusu,« je še dodal sogovornik.

