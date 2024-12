Cesto odprli ob 3. uri, bike odpeljali v Koper

Težave v prometu, ki so se v sredo popoldne pojavile zaradi prometne nesreče, v katero je bilo vpleteno tovorno vozilo, ki je prevažalo govedo, so se končale šele pozno ponoči. Prometno zaporo so na avtocestnem priključku - na odseku med Padričami in Boljuncem, v smeri proti Trstu - umaknili šele v noči na četrtek ob 3. uri, trajala je torej dobrih 12 ur, so povedali pri tržaški prometni policiji. Večino mladih bikov so naposled odpeljali do cilja - v koprsko luko.

Do prometne nesreče je prišlo v sredo malo pred 14. uro na avtocestnem priključku v bližini katinarske bolnišnice. Tovornjak s priklopnikom italijanske registracije, ki je bil z 32 glavami goveda iz Italije namenjen v Koper, se je sam prevrnil na bok: prometna policija vzroke preiskuje. Kot so pojasnili, se je priklopnik ob prevrnitvi odprl, iz njega je pobegnilo pet bikov, še trije pa so obležali ob cestišču v bližini vozila. Eden je pri priči poginil, drugi kmalu zatem, za tretjega je sprva kazalo, da je huje poškodovan, a očitno ni bilo tako, saj naj bi ga pozneje skupaj z drugimi odpeljali v Koper. Ostalih pet mladih bikov se je zbegano paslo po cestišču.

Prometna policija je popoldne za krajši čas zaprla tudi nasprotno vozišče, v smeri proti Sesljanu, ker je obstajala bojazen, da bodo pobegli biki preskočili varnostno ograjo. Ampak živali so bile k sreči umirjene, polovili so jih in spravili v drugo tovorno vozilo, ki so ga pripeljali v ta namen. Gasilci so medtem odprli prevrnjeni priklopnik in iz njega spravili v glavnem nepoškodovano govedo. Drug voznik je vse živali prepeljal v Luko Koper, kjer naj bi jih vkrcali na ladjo za severno Afriko. Kadavra bikov pa so odpeljali v okolico Benetk, k podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem ostankov živali.