Po Radonjićevi izročitvi ZDA niso vrgli puške v koruzo

Obtoženec velja za nedolžnega, dokler se mu krivda ne dokaže. Dokazov pa v primeru aretacije in ekstradicije črnogorskega državljana, 34-letnega skiperja Miloša Radonjića, ki ga ameriški sodni organi dolžijo mednarodnega tihotapljenja ton kokaina, njegovi odvetniki niso nikoli dobili v vpogled. Moškega so oktobra lani v Trstu aretirali dva dni pred regato Barcolana, na kateri bi moral krmariti jadrnico Maxi Jena.

»Ob aretaciji imaš v Italiji seveda vpogled v dokaze, na katerih sloni sklep o priporu, v tem primeru pa obramba ni imela v rokah ničesar,« je za Primorski dnevnik povedal goriški odvetnik Damijan Terpin, ki od maja letos sodeluje kot procesni substitut z odvetnikoma Michelejem Santonastasom iz Milana in Nicolo Quatranom iz Neaplja, ki od decembra lani zastopata Miloša Radonjića. Odvetniku Alexandru Marii Tirelliju je obtoženčeva družina preklicala pooblastilo, česar nam med ponedeljkovim telefonskim pogovorom ni povedal.

Kako je prišlo do Radonjićeve izročitve ZDA, nam je pojasnil Terpin, ki je najprej opozoril, da je vodja kavaškega klana, kriminalne organizacije, ki trguje s kokainom iz Južne Amerike, drug Miloš Radonjić, soimenjak torej in nikakor ne znani skiper.

»Obravnave na višjem sodišču v Trstu za njegovo izročitev so se začele januarja letos. Tožilstvo iz New Yorka je v Italijo poslalo nekaj dokumentacije, del celo na dan zadnje obravnave, tako da ni bilo časa za temeljito preverjanje in prevajanje, je povedal odvetnik in namignil, da je bilo jasno, da je senat višjega sodišča v Trstu, ki mu predseduje Andrea Odoardo Comez, zasledovalo pot Radonjićeve izročitve. »Ameriško sodelovanje je bilo pod vsako kritiko. V Italijo so poslali najprej izjavo glavnega tožilca iz vzhodnega okraja v New Yorku, ki je trdil, da imajo v rokah marsikateri dokaz o njegovi krivdi – prisluhe, na primer, do katerih v Italiji nismo imeli dostopa in jih torej nismo preverili, pa tudi prstne odtise, ki pa so jih v ZDA poslali iz Italije, kjer so potrdili, da se ujemajo. Skratka, italijansko sodstvo ni imelo v rokah ničesar, je pa na prvi stopnji odredilo njegovo izročitev,« je zatrdil Terpin.

