Manj omejitev za postavitev letnih vrtov

Na ponedeljkovi poletni seji mestnega sveta so izglasovali tudi nov pravilnik, ki ureja dovoljenja za uporabo javnih površin za postavitev gostinskih vrtov k obstoječim gostinskim lokalom (t.i. dehors).

Predlog sklepa je predstavil odbornik za prostorsko načrtovanje Michele Babuder, ki je spomnil, da so bile posodobitve potrebne zaradi poenostavitve administrativnega postopka. Babuder je razložil, da je glavna novost novega pravilnika, da bodo gostinci svoje letne vrtove lahko postavili v skladu s pravili, ki jih določa Občina Trst. O postavitvah in površinah, ki jih zasedajo vrtovi, ne bo več treba obveščati Zavoda za spomeniško varstvo, je povedal odbornik in v isti sapi dodal, da to seveda še ne pomeni, da bo vsakdo lahko počel to, kar želi. Babuder je opozoril, da bo treba dosledno spoštovati pravila, ki zadevajo zagotovitev prehodnosti javnih površin, dostop do trgovinskih izložbenih oken, razgled na morje ali na pročelja zgodovinsko pomembnih poslopij. Novi odlok bo na tem področju uvedel predvsem administrativno spremembo - za postavitev vrta je torej odslej potrebno le dovoljenje občine.

V razpravo, ki je sledila, je med drugimi posegla Valentina Repini (DS), ki je odbornika opozorila, da bi bilo prav, da bi bili do ugodnosti upravičeni tudi gostinski lokali na obrobju mesta, kjer ima skupni javni prostor še kako pomembno družbeno vlogo.

Paolo Altin (Zdaj Trst) je izpostavil nekaj pomanjkljivosti novega pravilnika. Zanj bi ta moral vsebovati točno določeno omejitev površine, ki bi jo lokali lahko zasedali. Riccardo Laterza (Zdaj Trst) se je spomnil obdobja med koronavirusno pandemijo, ko so imeli gostinci po sili razmer na voljo večjo javno površino. Zanj uveljavljanje izjem ni več aktualno, saj je Trst v zadnjih časih pod velikim turističnim pritiskom in prav zaradi tega so letni vrtovi postali velik vir turistične ponudbe predvsem v strogem centru in tudi velik kamen spotike za prebivalce.