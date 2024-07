Del nabrežja že zaprli za promet

Tržaška lokalna policija sporoča, da so zaradi izrednih potreb že danes (v soboto, 6. julija 2024) zaprle za promet tržaško mestno nabrežje v odseku med Ulico Mercato vecchio in Trgom Tommaseo.

Konec tedna bo itak v znamenju omejitev. Pred Velikim trgom bo prepovedana plovba, promet bo po Trstu močno okrnjen, čemur se bodo morali prilagoditi tudi avtobusi (spremembe v trasah so na tej povezavi). Od polnoči bo zaprto mestno nabrežje od Ulice Milano do Trga Venezia, pa tudi nekatere ulice, ki peljejo nanj, kot na primer spodnji del Ulice Mazzini in Ulica san Giorgio.

Stroga navodila bodo veljala tudi za vernike, ki se bodo udeležili jutrišnje maše na Velikem trgu. Na kraj dogajanja bo prepovedan vnos tekočin v steklenicah, ostrih predmetov in dežnikov, organizatorji bodo vernikom sicer nudili vodo in pokrivala. Udeleženci maše bodo morali z dovolilnicami bodo morali na svoje mesto med 6. in 9. uro. Na dovolilnici je tudi zabeleženo, pri katerem vhodu morajo vstopiti na trg.

Za tiste, ki so ostali brez možnosti, da bi papeževi maši prisostvovali na trgu, pa bosta na voljo velika ekrana na nabrežju.