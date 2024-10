Delali bodo na nadvozu in podhodu

Občina Devin - Nabrežina obvešča, da bodo na podlagi zahteve avtocestne družbe Autostrade Alto Adriatico na nadvozu, ki povezuje Vižovlje in Sesljan, potekala vzdrževalna dela. Prometni režim bo od današnjega dne spremenjen. Na cestnem odseku čez vižovski nadvoz bo promet potekal izmenično enosmerno.

Dela bodo potekala od 7. do 20. ure in se bodo predvidoma nadaljevala do 10. novembra, točno trajanje del pa je kot običajno odvisno od vremenskih razmer. Delavci bodo na nadvozu zamenjali dilatacije, navaja devinsko-nabrežinska občina.Vsa vozila, ki bodo kljub že veljavni prepovedi na obeh straneh cestišča parkirana v bližini gradbišča, bodo odstranili, stroški odstranitve pa bodo zaračunani kršiteljem, še dodaja občina v sporočilu za medije.Družba Autostrade Alto Adriatico in izvajalec del sta zadolžena za postavitev ustrezne prometne signalizacije, ki bo voznike obveščala o spremenjenem režimu.

Istočasno bo družba poskrbela tudi za ureditev podhoda med Vižovljami in Sesljanom (pri vižovskem pokopališču oz. pri sesljanski pediatrični ambulanti in policijski postaji). Občina Devin - Nabrežina je v preteklih letih že ukrepala, ko je voda preplavila podhod, ki ga desetletja nihče ni vzdrževal. Krajani ga uporabljajo, tako da je bil že čas za njegovo temeljito vzdrževanje. Prehod bo prepovedan do 10. novembra.