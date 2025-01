Zeleni delfin bo plul brez emisij

Eden od zelenih delfinov tržaškega ladjarskega podjetja Delfino verde bo leta 2026 postal dejansko zelen. Admiralska ladja podjetja, Delfino verde Deluxe, ki pluje po severnem Jadranu od leta 2018, bo namreč po koncu letošnje poletne sezone dobila hibridno motorizacijo.

Delfino verde Deluxe, ki je v preteklosti že plul na relaciji med Trstom in Gradežem, lani poleti pa med Trstom in Tržičem, je bil zgrajen leta 2018 v ladjedelnici Foschi v romanjskem Cesenaticu. Tam so vanjo vgradili tri motorje Volvo IPS 900. Lani jeseni pa je šlo osebje tržaškega ladjarskega podjetja na Švedsko, nedaleč od sedeža pomorskega oddelka podjetja Volvo pri Göteborgu, kjer testirajo hibridne motorje. Tam so tukajšnji mornarji spoznali tehnologijo švedskega podjetja, ki je sicer še v razvojni fazi, kot je razložila podpredsednica Delfina verde Bianca Jurcich, hči njegovega ustanovitelja Silvana Perica. Kar so videli in preizkusili na Švedskem, pa jih je očitno prepričalo, saj so se odločili, da bodo Deluxe okrepili z električnimi dodatki k dizelski motorizaciji.

Volvovi hibridni motorji omogočajo, kot lahko beremo na specializiranih spletnih straneh, povsem električno plovbo s pomočjo baterije oziroma baterij, lahko pa predstavljajo »le« pogonski dodatek dizelskim motorjem. Po istem principu kot hibridni motorji avtomobilov. Povsem električna plovba pa omogoča dostop do okoljsko zaščitenih območij, kar je sicer odvisno tudi od dovoljenj, ki jih morajo izdati pristojne oblasti. Jurcich se zato v pogovoru za Primorski dnevnik ni hotela prenagliti z napovedmi o možnih destinacijah ladje z električnim motorjem. Cilj je seveda možnost dostopa do predelov Tržaškega zaliva, kjer lahko plujejo le ladje brez emisij, saj se hibridni motorji v navtiki uveljavljajo prav s tem namenom.