Delo, zadoščenja in dobra volja na tehtnici zgoniške županje

Leto je naokrog in čas je za obračun tudi v zgoniški občini. Županja Monica Hrovatin pravi, da je najbolj ponosna na zaključek del na krožišču pri obrtni coni (pri centru Lanza). »To je pomembna infrastruktura za ves zahodni Kras, saj je bilo križišče pred tem izredno nevarno. Glavnina del se je zaključila, pristojne službe bodo namestile še nove table, varnostno ograjo in uredile zelene površine. Sledil bo razpis za upravljanje zelenice sredi krožišča, saj se je oglasilo že nekaj podjetij, ki bi jih to zanimalo.« Na spisku tega, kar je bilo opravljeno, je županja opozorila na to, da so ob koncu leta posodobili pravilnik za osmice, ki je bil doslej na pokrajinski ravni najbolj restriktiven, hkrati pa so poskrbeli, da bi ohranili čim več tradicije, in seveda to, da bodo proizvodi, ki jih lahko osmičarji ponujajo, kajpak domačega, kraškega izvora.

Mikroobmočje čaka

Veliko je bilo v lanskem letu srečanj z uradi socialne službe in drugimi akterji - z zdravstvenim podjetjem Asugi, zadrugami, združenjem de Banfield - da bi zagnali prvo t.i. mikroobmočje v Zgoniku, je zaupala županja. Mikroobmočje je večnamenski prostor, kjer naj bi se ljudje srečevali in socializirali. »V ta namen smo kot občina financirali tudi nabavo kombija, ki bo na voljo starejšim občanom vseh treh kraških občin. Upali smo, da nam bo projekt uspelo speljati v jesenskem času, ampak zaradi birokratskih zapletov, bomo s tem štartali šele letos. Prepričana sem, da je nujno potrebno, da se dela na tem področju, saj se – tako kot drugod – tudi pri nas populacija stara in vse več je osamljenih ljudi. Če dobro investiraš v socialo, se to obrestuje tudi pri zdravju,« je prepričana.

