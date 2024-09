Desni sredini očitajo, da projekt o Starem pristanišču ni transparenten

Za levosredinsko opozicijo v tržaškem mestnem svetu projekt prenove 19 skladišč v Starem pristanišču, ki ga snuje družba Costim, ni transparenten, ne strinja pa se niti s tem, da je vsebina dela ponudbe za zdaj edinega potencialnega vlagatelja tajna. V želji, da bi bili seznanjeni z namerami družbe Costim, so 19. avgusta zahtevali sklic izredne seje mestnega sveta. Ta bi se po pravilih moral sestati v roku 20 dni od vložene prošnje. Če bi torej upoštevali poslovnik, bi se mestni svetniki na izredni seji morali sestati ta petek. A za zdaj predsednik občinskega sveta Francesco Panteca seje še ni sklical.

To so na včerajšnjem srečanju z novinarji sporočili vodje opozicijskih skupin Riccardo Laterza (Zdaj Trst), Paolo Altin (Punto Franco), Giovanni Barbo (Demokratska stranka) in Alessandra Richetti (G5Z). Povzeli so modus operandi desnosredinske koalicije: ta ravna zelo samoljubno, saj nima nobenega namena javno razgrniti projektne dokumentacije za urbano regeneracijo Starega pristanišča v javno-zasebnem partnerstvu. Laterza je spomnil, da so v preteklih dneh levosredinski svetniki dveh rajonskih svetov pred glasovanjem o tem dokumentu protestno zapustili dvorano, saj niso želeli glasovati za nekaj, česar niso videli.

Laterza se je obregnil tudi ob izjavo odbornika Everesta Bertolija, ki je rajonskim svetnikom zagotovil, da Staro pristanišče ne bo predmet nepremičninske špekulacije. »Ne moremo kar na slepo verjeti mestnim oblastem. Naša dolžnost je preučiti gradivo in šele nato soditi. Prav zato smo zahtevali dostop do administrativnih aktov,« je sporočil Laterza, ki ga skrbi, da bi mestni svet sklenil, da se seja ob obravnavi posameznih točk dnevnega reda zapre za javnost, saj se na občini sklicujejo na tajnost dela projektne dokumentacije.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.