»Kariera bo sestavljena iz več poklicev«

Praznovanje 100-letnice Univerze v Trstu je pred začetkom uradnega dela uvedel rektor Roberto Di Lenarda, ki je dejal, da je slavnostni dan dobra priložnost, da se univerzitetna skupnost ozre v preteklost in na tej podlagi premisli svoj sedanji položaj kot tudi prihodnost, ki pritiska nanjo z nemara še večjo silo kot njena lastna tradicija. Za rektorja ima univerza še vedno vlogo, ki jo je imela v preteklosti. Širjenje vedenja ostaja prioriteta izobraževalne ustanove, a pri tem je treba upoštevati vse nove izzive, ki so pred njo, je dejal Di Lenarda in dodal, da eden od glavnih izzivov tržaške univerze zadeva odpiranje širšemu svetu, saj zapiranje znotraj lastnih meja ni več aktualno.

Na vprašanje, kateri so poklici prihodnosti, na katere bi morale biti pozorne sodobne univerze, tudi tržaška, je rektor odgovoril, da so poklici prihodnosti sestavljeni in cele vrste mikrokarier in ne več iz samo enega poklica. Dolžnost univerze je spodbujati kritično razmišljanje, je poudaril Di Lenarda in izpostavil tudi potrebo po širokem povezovanju znanj in spretnosti z različnih področij. Prihodnje generacije bodo zanj za časa kariere zamenjale vsaj tri poklice.

Rektor se je zavezal, da bodo na tržaški univerzi še naprej skrbeli za intelektualno rast novih generacij. Veseli ga tudi dejstvo, da je tržaška univerza v zadnjih letih veliko bolj povezana z mestom, kot je bila nekoč, ob tem pa je še dejal, da so stoletnico delovanja želeli obeležiti s celo serijo dogodkov, katerih cilj je približati to ustanovo širšim množicam.

Koliko so dogodki ob stoletnici delovanja vplivali na promocijo tržaške univerze doma in izven regije, rektor ni znal oceniti, je pa dejal, da bodo v kratkem videli, koliko novih študentov bodo gostili v akademskem letu 2024/2025. Postregel je tudi s podatkom, da več kot polovica študentov, ki se odloči za študij v Trstu, že zdaj prihaja iz drugih italijanskih regij.