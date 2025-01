Do dvojne diplome le ena ovira

Tudi s pedagoške fakultete Univerze v Trstu prihajajo spodbudne novice v zvezi z uvedbo dvojne slovensko-italijanske diplome, ki bi bistveno olajšala priznavanje slovenskega študijskega naslova učitelja razrednega pouka v Italiji.

Paolo Sorzio, predstojnik enovitega magistrskega študija predšolske in osnovnošolske vzgoje, je za Primorski dnevnik potrdil, da z Univerzo na Primorskem potekajo pogovori o dvojni diplomi, ki bi veljala v Sloveniji in Italiji, pri čemer bi študentje iz Kopra med magistrskim študijem del obveznosti opravili v Trstu in obratno. »Projekt je začrtan, nabor predmetov smo že skorajda določili. Rešiti moramo le še nekaj birokratskih težav v zvezi s strokovnim izpitom za pridobitev naziva učitelja,« je povedal Sorzio.

Študij predšolske in osnovnošolske vzgoje na Univerzi v Trstu traja pet let. »Študentkam se bo ob koncu študija priznal tako akademski kot strokovni naslov. Ko bo predstavnik ministrstva za šolstvo ugotovil, da so kandidatke opravile vse obveznosti, jim bo priznal strokovni naziv. Bodočim učiteljicam tako po študiju ne bo treba opravljati strokovnega izpita, ampak bodo lahko takoj začele poučevati v vrtcih in osnovnih šolah,« je razložil prof. Sorzio.

Ravno v pridobivanju strokovnega naziva se skriva glavna razlika med študijem v Italiji in Sloveniji. V sosednji državi morajo magistri razrednega pouka, ki želijo opravljati poklic učitelja, po koncu študija opraviti strokovni izpit. »Gre za pravno težavo, ki bi jo morali reševati v dogovoru z ministrstvom oziroma deželnim šolskim uradom,« je bil jasen Sorzio, ki je vsekakor prepričan, da bo prepreko mogoče premostiti. O časovnici pa predstojnik študijskega programa ni želel govoriti. Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem so nam novembra lani dejali, da bi do vzpostavitve dvojne diplome lahko prišlo že čez dve leti. Podatka pa Sorzio ni potrdil.

Tržaška in primorska univerza sta tudi članici zavezništva Transform4Europe, pri čemer ustanovi že sodelujeta na različnih področjih: »Uvedba dvojne diplome bi bil korak v smeri spletanja še tesnejših vezi med Trstom in Koprom.