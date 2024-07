»Zakaj prefektura v Domu Malala ni ukrepala?«

Ob pogledu na fotografsko gradivo, ki nam ga je posredoval italijanski poslanec Riccardo Magi, človek težko verjame, da je kaj takega res mogoče. Pa vendar. V azilnem domu Malala, ki so ga leta 2016 uredili v nekdanji vojašnici finančne policije pri Fernetičih, očitno vladajo nečloveške razmere. Uničena stranišča, vsesplošna umazanija, plesnivi zidovi, skozi katere v nekaterih primerih pronica voda...

»Skupaj z Matteom Orfinijem sem ministru za notranje zadeve postavil poslansko vprašanje, zakaj prefektura kljub temu, da je že tri leta seznanjena z nečloveškimi razmerami v Domu Malala v Trstu, v bližini slovenskega mejnega prehoda, nikoli ni ukrepala, da bi izboljšala nevzdržne razmere,» je dejal poslanec in vodja stranke Več Evrope. Magi, ki se sicer redno ukvarja z migrantskim vprašanjem in balkansko potjo (z Orfinijem sta lani tudi obiskala trg pred tržaško železniško postajo, kjer se, kot znano, zbirajo begunci), je nad stanjem azilnega doma zgrožen. »Pet stranišč, šest umivalnikov in tri prhe za 95 oseb, vdori in plesen: to so razmere, v katerih morajo vsak dan živeti upravljavci in gostje, vključno z mladoletniki.«

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.