Družba Arvedi si ni premislila in bo še vlagala v škedenjski obrat

Čez približno mesec dni bodo na območju nekdanje škedenjske železarne začeli rušiti stare in graditi nove objekte, ki bodo zadovoljili potrebe zaposlenih. Pred tednom dni so sindikati in delavci sicer zaskrbljeno poročali o pomanjkanju dela in infrastruktur, kot da bi se v zraku že občutilo, da želi lastnik, družba Arvedi iz Cremone, devet let po prihodu v Trst že zapustiti valjarno in mesto. Pripravljeni na sindikalni boj so se včeraj dopoldne srečali z vodstvom tovarne in generalnim direktorjem Mariem Caldonazzom. Ta je začuden nad njihovo zaskrbljenostjo zagotovil, da se družba ni premislila in da še naprej namerava vlagati v škedenjski obrat.

Sindikati so pred tednom dni napovedovali stavko, saj so zaposleni v valjarni, odkar je nastopila družba Arvedi in prevzela nekdanjo železarno, priznali, da večinoma sedijo prekrižanih rok. Pritožili so se, da okrog 400 zaposlenih nima niti jedilnic niti slačilnic. Tudi pisarn ni dovolj. Ker pa doslej niso opazili, da bi podjetje poskrbelo za izboljšanje stanja in ker dejansko še ni predstavilo svojega industrijskega načrta, se je pojavil dvom, da želi Arvedi ob poteku pogodbe junija leta 2025 zapustiti tovarno.

»Zagotovili so, da bodo že januarja začeli z deli in jih dokončali pred poletjem,« si je oddahnil tajnik sindikata kovinarjev UILM-UIL Antonio Rodà. Za gradnjo objektov, v katerih bodo uredili menzo, slačilnice, pisarne in urade, bodo porabili okrog tri milijone evrov. V to vsoto naj bi bila vključena tudi notranja prometna ureditev z novim vhodom v tovarno.

