Dvojni jubilej v jami Dimnice

V jami Dimnice, ki se nahaja nedaleč od glavne ceste Kozina-Reka, bo jutrišnji dan posebno slovesen, saj bodo tam ob 11. uri obeležili dve pomembni obletnici: 140 let kluba tržaških turistov in 120 let odkritja jame. Loredana Gec nam je v imenu organizatorjev poslala dopis o jubileju.

CTT (Cloub touristi triestini), to je Kluba tržaških turistov je bil ustanovljen davnega leta 1884, dokler ni zaradi fašizma leta 1922 njegovo delovanje zamrlo. V statutu kluba je bil izražen namen delovanja: združevanje na prostovoljni ravni, brez vsakršnega ideološkega predznaka in predvsem sprejemanje članov različnih narodnosti, jezikov, ver in kultur, ki jih povezuje ljubezen do narave in želja po odkrivanju tržaške okolice in krajev, ki so pripadali tedanjemu avstrijskemu Primorju. Delovanje je ponovno oživelo leta 2013 na pobudo Alessandra Sgambatija, sicer slovenskega izvora, ki je od vsega začetka predsednik kluba in duša združenja.

Visok jubilej kluba sovpada s 120-letnico začetka raziskovanja oziroma odkritja jame Dimnice. Leta 1904 jo je odkril odkril Ivan Andrej Perko, član in vodja jamarskega odseka CTT-ja. Tako sta CTT in Jamarsko društvo Dimnice povezana na nek poseben način.